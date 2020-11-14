Тренер сборной Турции поделился ожиданиями от матча с Россией

Наставник сборной Турции Шенол Гюнеш высказался в преддверии матча 5-го тура Лиги Наций против России.

"Уверен, что Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать, чтобы забраться как можно выше в рейтинге ФИФА и получить более высокую корзину для жеребьёвки [квалификации] Чемпионата Мира. Россия провела хороший матч с Молдовой. Но понятно, что в воскресенье будет совсем другая игра с другими эмоциями. Каждый новый матч непохож на предыдущий", - сказал Гюнеш.

Матч Турция - Россия состоится в воскресенье в Стамбуле в 20:00 по московскому времени.

Месяц назад команды играли друг с другом в Москве и расписали ничью 1:1.

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