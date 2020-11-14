Тренер сборной Турции поделился ожиданиями от матча с Россией
Наставник сборной Турции Шенол Гюнеш высказался в преддверии матча 5-го тура Лиги Наций против России.
"Уверен, что Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать, чтобы забраться как можно выше в рейтинге ФИФА и получить более высокую корзину для жеребьёвки [квалификации] Чемпионата Мира. Россия провела хороший матч с Молдовой. Но понятно, что в воскресенье будет совсем другая игра с другими эмоциями. Каждый новый матч непохож на предыдущий", - сказал Гюнеш.
Матч Турция - Россия состоится в воскресенье в Стамбуле в 20:00 по московскому времени.
Месяц назад команды играли друг с другом в Москве и расписали ничью 1:1.
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4