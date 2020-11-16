Тренер сборной Турции высказался о победе над Россией

Наставник сборной Турции Шенол Гюнеш подвёл итоги матча 5-го тура Лиги Наций против России.

"До удаления Семёнова Россия играла очень хорошо. В первом тайме у нас был хороший настрой, был тяжёлый матч. В конце концов мы выиграли, хочу поздравить команду с нашей победой. Наконец мы выиграли. Будем готовиться к следующему матчу", - сказал Гюнеш.

Турки победили россиян со счётом 3:2, отыграв полтора тайма в большинстве. Решающий гол был забит с пенальти, который, по мнению некоторых экспертов, назначен ошибочно.

Сборная России продолжает лидировать в группе Лиги Наций, а Турция идёт третьей с 2-очковым отставанием.

Не пропустите: Черчесов высказался о поражении России в Лиге наций. | http://soccernews.ru