Тренер сборной Украины прокомментировал развод со сборной России в жеребьевке стыков квалификации ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о надобности разводить национальные команды России и Украины при жеребьевке.
– Нужно ли разводить сборные Украины и России, или играть на нейтральной территории?
– ФИФА поступила правильно. Это мое мнение. Сейчас не время, – сказал Петраков.
Напомним, что в стыках квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет с Шотландией, а Россия сыграет против Польши.
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