Тренер сборной Украины прокомментировал развод со сборной России в жеребьевке стыков квалификации ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о надобности разводить национальные команды России и Украины при жеребьевке.

– Нужно ли разводить сборные Украины и России, или играть на нейтральной территории?

– ФИФА поступила правильно. Это мое мнение. Сейчас не время, – сказал Петраков.

Напомним, что в стыках квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет с Шотландией, а Россия сыграет против Польши.

Также не пропустите: Почеттино высказался о Рамосе. | http://soccernews.ru