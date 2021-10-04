Тренер сборной Украины высказался о травме Зинченко
Фото: инстаграм Зинченко/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о травме хавбека "Манчестер Сити" Александра Зинченко, которая не позволила ему приехать в расположение национальной команды.
"С Зинченко я говорил, он извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Он приступит к работе только 8-10 октября. Он сам виноват в этом, получил травму в матче с "РБ Лейпциг“, но у него такой характер, что он не может просить замену. Теперь будет лечиться. Он хороший парень, очень порядочный человек", — цитирует Петракова sport.ua.
Сборная Украины в квалификации к ЧМ-2022 сыграет с командами Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября).
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