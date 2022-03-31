Тренер сборной Украины: "Я против того, чтобы нам дарили путёвку на ЧМ-2022"

Теги украинаалександр петраков

Тренер сборной Украины: "Я против того, чтобы нам дарили путёвку на ЧМ-2022"

Фото инстаграм УАФ

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал о своём отношении к предложениям отправить "жёлто-синих" на чемпионат мира в Катар без участия в отборочных матчах.

"Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы всё обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.

"Подаренный" выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путёвку. Я говорю только за себя. Есть ещё президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть", - сказал Петраков.

Украинцы в полуфинальном стыке отбора ЧМ-2022 сразятся с Шотландией, а победитель этой пары сыграет с Уэльсом.

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