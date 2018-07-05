Тренер сборной Уругвая назвал ЧМ в России лучшим в истории



Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес восторженно отозвался об организации Чемпионата Мира-2018, который проходит в России.

"Если сравнивать с прошлыми турнирами, думаю, что здесь все организовано лучше, особенно в плане безопасности. На мой взгляд, это вообще самый лучший турнир в истории", – приводят слова Табареса российские СМИ.

Напомним, что 6 июля Уругвай сыграет с Францией в матче 1/8 финала. Начало матча в 17:00 по московскому времени.

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