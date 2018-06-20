Тренер сборной Уругвая назвал матч с Россией вопросом жизни и смерти



Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес рассуждает о предстоящем матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против России.

"Теперь мы будем играть с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом Чемпионате Мира", – приводят слова Табареса российские СМИ.

Матч Уругвай - Россия состоится 25 июня. Уругвайцам, чтобы занять первое место в группе нужна только победа, а россиян устроит ничья.

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