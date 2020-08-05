Тренер сборной Узбекистана прокомментировал переход Урунова в "Спартак"

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Тренер сборной Узбекистана прокомментировал переход Урунова в "Спартак"

Наставник сборной Узбекистана Вадим Абрамов поделился мыслями о трансфере полузащитника Остона Урунова из "Уфы" в "Спартак".

"Не обсуждали с Уруновым переход в "Спартак". У него есть свои агенты. Мне приятно, что игрок сборной Узбекистана попал в такой клуб, как великий "Спартак". Надеемся, это принесёт пользу ему, а он - национальной команде. Думаю, будет достойно выступать за "Спартак", и будет приятно за всех узбекских футболистов. Он не первый игрок из нашей страны в истории "красно-белых". Будем надеяться, что он достойно продолжит плеяду узбекских футболистов в "Спартаке".

Безусловно, я поддерживаю его решение о переходе. Конечно, возможен и вариант, при котором Остон не будет иметь регулярной игровой практики. Но у него есть определённый талант, и будет здорово, если его смогут развить в "Спартаке". Заиграет в "Спартаке" - значит, всё было правильно. Не заиграет - значит, будут правы люди, которые говорили, что рано ему переходить", - цитирует Абрамова "Всё про спорт".

"Спартак" купил Урунова за 1,5 миллиона евро и заключил с ним контракт до лета 2025 года.

За "красно-белых" 19-летний хавбек будет выступать под 20-м номером.

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