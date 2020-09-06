Тренер сборной Венгрии: "Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией"
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси рассказал, чего ждет от матча Лиги наций со сборной России.
Встреча команд состоится 6 сентября в Будапеште. Начало матча - в 19:00 (мск).
Встреча состоится 6 сентября в Будапеште и начнется в 19:00 мск.
"Игра с Россией будет сложнее, чем с Турцией, так как у футболистов хорошая игровая практика. Они провели шесть туров в чемпионате и находятся в хорошем состоянии. Нам будет непросто набрать больше очков", - цитирует Росси официальный сайт УЕФА.
В первом матче Лиги наций Россия победила Сербию со счетом 3:1.
А еще: Самедов поделился ожиданиями от матча сборной России с Венгрией| http://soccernews.ru
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