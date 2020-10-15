Тренер сборной Венгрии: "Победить Россию было нереально"
Наставник сборной России Марко Росси высказался после нулевой ничьей в матче Лиги Наций против России.
"Знали, что они будут играть на Дзюбу, готовились, но не получалось его держать. Очень сложно защищаться против такого футболиста. Мы знали, что сборная России будет хорошо выходить из обороны в атаку, один раз были близки к пропущенному голу. Я доволен ничьей, а победу одержать сегодня было нереально. Считаю, что все венгры должны гордиться своей сборной и быть довольными тем, как команда сыграла.
Я не очень доволен тем, как мы действовали на флангах. В первом тайме мало что получалось, а вот после перерыва стало чуть лучше. Это был самый сложный матч из последних трёх, которые мы провели за шесть дней. Нам было нелегко, россияне физически очень сильные, играют на высоких скоростях. Они несколько раз серьёзно взвинчивали темп, у России самая лучшая команда из тех, с кем мы играли в последнее время", - цитирует Росси "Р-Спорт".
Сборная Венгрии остаётся главным конкурентом России за первое место в группе Лиги Наций. Отрыв между командами - 1 очко.
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|Группа 3
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|6
|14
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|Фарерские острова
|6
|5
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|Мальта
|6
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|6
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|10
|3
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|6
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