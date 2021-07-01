Тренер сборной Венгрии потроллил Роналду, Мбаппе и Нойера

Фото: инстаграм Росси

Наставник сборной Венгрии Марко Росси пошутил над лидерами сборных с группы на Евро-2020.

Росси не оставил без внимания, что Франция, Португалия и Германия, которые противостояли венграм на групповой стадии, не смогли дойти до четвертьфинала.

Итальянец выложил фото на пляже вместе с Криштиану Роналду, Килианом Мбаппе и Мануэлем Нойером, которые являются лидерами своих сборных.

"До скорой встречи на пляже!" - подписал фото Росси.

Напомним, что в рамках 1/8 финала Евро-2020 Франция вылетела от Швейцарии, Португалия уступила Бельгии, а Германия проиграла Англии.

Читайте также: Тренер сборной Венгрии рассказал, чем его раздражал Роналду. | http://soccernews.ru