Тренер сборной Венгрии прокомментировал поражение от России

Наставник сборной Венгрии Марко Росси высказался после поражения от национальной команды России в матче 2-го тура группового этапа Лиги Наций.

"Я остался доволен командой. Мы не доминировали в матче, но у нас было больше возможностей забить, чем у нашего соперника. Однако мы допустили достаточно много ошибок, в результате которых россияне забили свои голы. Я не помню, чтобы венгерская сборная ранее боролась за положительный результат после счёта 0:3. Однозначно считаю это позитивным моментом. Я знаю, что нам нужно поработать еще над некоторыми вещами. Но в целом я доволен двумя первыми матчами Лиги Наций в нашем исполнении. В обеих встречах могу отметить хорошую командную работу", - сказал Росси.

Напомним, что Россия в гостях победила Венгрию со счётом 3:2 и вышла в лидеры группы.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал два пропущенных гола сборной России в матче с Венгрией. | http://soccernews.ru