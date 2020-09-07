Тренер сборной Венгрии прокомментировал поражение от России
Наставник сборной Венгрии Марко Росси высказался после поражения от национальной команды России в матче 2-го тура группового этапа Лиги Наций.
"Я остался доволен командой. Мы не доминировали в матче, но у нас было больше возможностей забить, чем у нашего соперника. Однако мы допустили достаточно много ошибок, в результате которых россияне забили свои голы. Я не помню, чтобы венгерская сборная ранее боролась за положительный результат после счёта 0:3. Однозначно считаю это позитивным моментом. Я знаю, что нам нужно поработать еще над некоторыми вещами. Но в целом я доволен двумя первыми матчами Лиги Наций в нашем исполнении. В обеих встречах могу отметить хорошую командную работу", - сказал Росси.
Напомним, что Россия в гостях победила Венгрию со счётом 3:2 и вышла в лидеры группы.
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