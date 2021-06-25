Тренер сборной Венгрии рассказал, чем его раздражал Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Наставник сборной Венгрии Марко Росси дал оценку поведению капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Роналду - великий чемпион, но иногда его поведение раздражает. Когда он забил нам пенальти, то радовался так, будто это финал Евро. Люди обращают на это внимание", - цитирует Росси Football Italia.

Напомним, что Португалия разгромила Венгрию со счётом 3:0, а 36-летний Роналду оформил дубль.

Венгры вылетели с Евро по итогам группового этапа, а португальцы вышли в 1/8 финала, где сыграют с Бельгией.

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