Тренер сборной Венгрии: "В группе с Россией, Сербией и Турцией мы слабейшие"

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Тренер сборной Венгрии: "В группе с Россией, Сербией и Турцией мы слабейшие"

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался по поводу результатов жеребьевки Лиги наций.

Напомним, Венгрия попала в группу 3 к России, Турции и Сербии.

"Нас ждут сложные матчи со всеми командами. Фавориты в группе Россия и Турция, но сербы на том же уровне.

В этой группе мы, несомненно, являемся слабейшими, но для нас это отличная возможность для роста", - цитирует Росси ТАСС.

1-й тур состоится с 3 по 5 сентября 2020 года.

Не пропустите: Черчесов подвел итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций| http://soccernews.ru
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