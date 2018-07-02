Тренер сборной Японии шокирован поражением от Бельгии



Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал поражений своей команды от Бельгии (2:3) в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

"Мы не просто хорошо сыграли, мы очень хорошо сыграли. Мы хотели победить, мы решительно были настроены на то, чтобы выбить Бельгию из турнира. Наша команда достаточно сильна. У нас было несколько планов на игру. Начали очень неплохо, но к концу матча пропустили. Скажу честно: эта была неожиданность для нас. При счете 2:0 я не менял игроков, и мы очень хотели забить ещё. Мы контролировали мяч, и контролировали игру. На определенном этапе Бельгия перехватила инициативу, подняла темп - ровно тогда, когда это было нужно. В конце они нас переиграли. Мы столкнулись с Бельгией во всей своей красе", - приводят слова Нисино российские СМИ.

"Сам я очень разочарован, я просто убит результатом. Может быть, это какие-то мои решения оказались ошибочными, из-за которых мы упустили нить игры. Если же говорить о турнире в целом, то я крайне доволен своими футболистами. Это был хороший турнир для нас. Мы все выложились больше, чем на 100 процентов", - добавил тренер.

Напомним, что Япония в середине второго тайма выигрывала со счетом 2:0, но в итоге потерпела поражение.

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