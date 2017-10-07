Тренер сборной Южной Кореи: "Россия играла очень слаженно именно как коллектив"

Наставник сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен прокомментировал поражение от России (2:4).

"Хотя наша команда и уступила, она очень старательно боролась до самого конца, хотя и дважды забила в свои ворота. Мы продолжаем совершенствоваться, интенсивно тренироваться дальше. Надеемся, в дальнейшем будем играть так же хорошо, как российская команда.

В обороне у нас были трудные моменты, приведшие к двум автоголам. Это большая проблема, над которой будем работать. Но в то же время мы забили один гол, второй. В атаке будем стараться играть более активно.

Кого бы выделил в составе российской сборной? Можно отметить сильное физическое состояние России, команда играла очень слаженно именно как коллектив. Кокорин был хорошо готов физически и сегодня, наряду со Смоловым, был очень активен в нападении. Считаю, что он продолжает оставаться опасным футболистом" - приводят слова Син Тхэ Ена российские СМИ.

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