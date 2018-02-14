Тренер "Селтика": "Думаю, что "Зенит" будет фаворитом в матче с нами"



Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс оценил шансы своей команды в 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита".

"Думаю, что "Зенит" будет фаворитом в матче с нами. Российский клуб воспринимается как команда, которая пройдет в следующий раунд. Нашей задачей было выйти из группы в Лиге Чемпионов. Считаю, что мои игроки проделали хорошую работу. Нам предстоят два классных матча против отличной команды с замечательным тренером. Эти игры проверят нас на прочность. Надеюсь, мы сыграем хорошо в обоих матчах и достигнем результата", - приводит слова Роджерса Sky Sports.

Матч "Селтик" – "Зенит" пройдет в Шотландии 15 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени.

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