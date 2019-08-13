Тренер "Селтика" отреагировал на интерес "Зенита" к Форресту

Наставник "Селтика" Нил Леннон заявил, что клуб не собирается расставаться с полузащитником Джеймсом Форрестом, несмотря на предметный интерес к нему со стороны "Зенита".

"У меня нет подтверждения тому, что "Зенит" хочет купить Форреста. Это просто спекуляции. Но меня это не удивляет. Джеймс - большой игрок и отличный бомбардир. Мы хотим, чтобы он остался в команде. Мне кажется, он счастлив здесь", - сказал Леннон.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заплатить за 28-летнего шотландца 13 миллионов евро.

Форрест - воспитанник "Селтика". За основную команду дебютировал в мае 2010 года, с тех пор сыграл 354 матча, забил 75 голов и сделал 73 ассиста.

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