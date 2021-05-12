Тренер "Селтика" прокомментировал слухи про покупку клуба Макгрегором

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Тренер "Селтика" прокомментировал слухи про покупку клуба МакгрегоромФото: инстаграм Макгрегора/Автор неизвестен

Исполняющий обязанности главного тренера "Селтика" Джон Кеннеди дал комментарий словам бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

"По-моему, на прошлой неделе он "был" в "Манчестер Юнайтед". Похоже, пытается каким-либо образом распробовать футбол на вкус. Но не думаю, что за этим вообще что-то стоит", — приводит слова Кеннеди Irish Mirror.

Напомним, что в сезоне-2020/2021 "Селтик" занял второе место в шотландской Премьер-лиге.

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