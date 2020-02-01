Тренер "Сельты" дал оценку Смолову

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Тренер "Сельты" дал оценку Смолову

Наставник "Сельты" Оскар Гарсия охарактеризовал новичка своей команды Фёдора Смолова.

Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего футболиста у "Локомотива" за 600 тысяч евро с опцией выкупа в конце сезона за 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что российский форвард ради переезда в Испанию пошёл на 30-процентное понижение зарплаты.

"Смолов - очень качественный нападающий. Надеюсь, он прибыл сюда с правильным настроем, потому что нам понадобится в ближайшие месяцы помощь такого несомненно классного футболиста. Его жизнь вне спорта? Это не будет проблемой, пока он будет привержен делу и соответствовать нашим стандартам", - приводит слова Гарсии Onefootball.

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