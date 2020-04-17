Тренер "Сельты" недоволен решением Смолова уехать в Россию
Наставник "Сельты" Оскар Гарсия рассказал о своём отношении к отъезду нападающего Фёдора Смолова в Россию.
Ранее СМИ писали, что 30-летний форвард самовольно покинул Испанию, однако сам футболист утверждает, что данное решение было согласовано с клубом.
"Очевидно, что он поступил плохо. Смолов допустил ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было предельно ясным. Это обсуждалось в том числе на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма, поэтому он зря уехал. Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всём, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь", - приводит слова тренера Cope.es.
Напомним, что "Сельта" в январе арендовала Смолова до конца сезона. В активе игрока 6 матчей и 1 забитый гол.
Не пропустите: Стало известно, чем Смолов в основном занимается на карантине. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона" определила трёх игроков, которые точно не покинут клуб летом
-
Канчельскис оценил перспективы нынешнего поколения российских футболистов заиграть в АПЛ
-
Слуцкий: "Статистически Думбия вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем"
-
Экс-тренер "Милана" Джампаоло получил предложение из Турции
-
Хавбек "Монпелье" Ле Таллек сообщил о степени готовности своего российского паспорта
-
"Валенсия" договорилась с футболистами о сокращении зарплат
-
"Народный герой и холодная гадина": Невзоров высказался о конфликте Уткина и Соловьёва
-
Владелец "Спартака" пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом
-
Команда мечты Балотелли: Каннаваро, Джеррард и Месси в составе, Роналду - нет
-
1
Тренер "Сельты" недоволен решением Смолова уехать в Россию
-
Агент Мельгарехо отреагировал на слухи об уходе игрока из "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" в прошлом году не захотел обменивать Гринвуда на Санчо
-
1
"Интер" рассматривает пять кандидатов на замену Лаутаро Мартинесу
-
УЕФА определила дату начала следующего еврокубкового сезона
-
1
"Барселона" предложила услуги Коутиньо середняку АПЛ
-
2
Футболистам "Зенита" могут вернуть часть сокращённой зарплаты
-
Фанат "Ливерпуля", выживший после трагедии на "Хиллсборо", скончался из-за коронавируса
-
1
Иньеста поделился мнением об адаптации Де Йонга и Гризманна в "Барселоне"
-
Глава МИД России Лавров: "Говорят, статистика "Спартака" оставляет желать лучшего, если я посещаю матч"
-
Победитель ЧМ-1966 Норман Хантер умер из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14