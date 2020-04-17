Тренер "Сельты" недоволен решением Смолова уехать в Россию

Наставник "Сельты" Оскар Гарсия рассказал о своём отношении к отъезду нападающего Фёдора Смолова в Россию.

Ранее СМИ писали, что 30-летний форвард самовольно покинул Испанию, однако сам футболист утверждает, что данное решение было согласовано с клубом.

"Очевидно, что он поступил плохо. Смолов допустил ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было предельно ясным. Это обсуждалось в том числе на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма, поэтому он зря уехал. Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всём, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь", - приводит слова тренера Cope.es.

Напомним, что "Сельта" в январе арендовала Смолова до конца сезона. В активе игрока 6 матчей и 1 забитый гол.

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