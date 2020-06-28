Тренер "Сельты" - о матче с "Барселоной": "Могли взять три очка"

Наставник "Сельты" Оскар Гарсия высказался о ничье с "Барселоной" (2:2).

"Мы выставили состав, который, как мы думаем, был наиболее подходящим для победы. Мы отдали много сил в игре с "Реал Сосьедадом", и не хотели рисковать некоторыми игроками.

Перед игрой мы могли себе представить, что добыть очко будет отличным результатом, однако после игры остался осадок - мы могли взять три очка", - приводит слова Гарсии Marca.

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