Тренер "Сельты" - о матче с "Барселоной": "Могли взять три очка"
Наставник "Сельты" Оскар Гарсия высказался о ничье с "Барселоной" (2:2).
"Мы выставили состав, который, как мы думаем, был наиболее подходящим для победы. Мы отдали много сил в игре с "Реал Сосьедадом", и не хотели рисковать некоторыми игроками.
Перед игрой мы могли себе представить, что добыть очко будет отличным результатом, однако после игры остался осадок - мы могли взять три очка", - приводит слова Гарсии Marca.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14