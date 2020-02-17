Тренер "Сельты" объяснил замену Смолова в середине второго тайма матча с "Реалом"

Наставник "Сельты" Оскар Гарсия рассказал, почему принял решение заменить форварда Фёдора Смолова на 70-й минуте матча 24-го тура Примеры против мадридского "Реала".

"Нам нужно было выпустить индивидуально сильных игроков, потому что возникли проблемы с доставкой мяча к Смолову", - цитирует Гарсию AS.

Напомним, что 30-летний россиянин открыл счёт в матче с "Реалом", забив дебютный гол за "Сельту".

Андалусийский клуб арендовал Смолова у "Локомотива" до конца текущего сезона с опцией выкупа.

Не пропустите: Смолов прокомментировал свой дебютный гол за "Сельту". | http://soccernews.ru