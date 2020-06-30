Тренер "Сельты" оценил игру Смолова
Наставник "Сельты" Оскар Гарсия похвалил российского нападающего Фёдора Смолова за уровень игры, демонстрируемый им после рестарта сезона.
"Его вклад не ограничивается двумя важными голами. Также он выполняет большой объём работы и освобождает Яго Аспаса от некоторых задач. Мы рады, что он умеет трудиться. Смолов вовлечён в проект. Если клуб захочет, чтобы он остался, мы должны будем оценить ситуацию вместе с игроком", - цитирует Гарсию Marca.
Напомним, что "Сельта" арендовала 30-летнего форварда в январе у московского "Локомотива" с правом последующего выкупа.
В составе галисийской команды Смолов забил 2 гола в 11 матчах. Примечательно, что пострадали от россиянина лучшие команды Испании - "Реал" и "Барселона".
Не пропустите: Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Мальоркой". | http://soccernews.ru
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Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Мальоркой"
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Главные новости дня: 29 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14