Тренер "Сельты" оценил игру Смолова в матче с "Севильей"
Наставник "Сельты" Оскар Гарсия поделился мыслями об игре новичка своей команды Фёдора Смолова.
Напомним, что галисийский клуб арендовал россиянина у "Локомотива" до конца сезона с опцией последующего выкупа.
Нападающий впервые вышел в стартовом составе "небесных" на матч с "Севильей" и провёл на поле 88 минут.
"Смолов проходил предсезонную подготовку. Он не играл, поэтому пока полностью не готов. Мы не можем рисковать, чтобы избежать травм. Нужно быть осторожным, через две недели он будет выглядеть гораздо лучше", - сказал Гарсия.
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