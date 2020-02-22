Тренер "Сельты" похвалил всех игроков, включая Смолова

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Тренер "Сельты" похвалил всех игроков, включая Смолова

Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия после победного матча чемпионата Испании с "Леганесом" (1:0) похвалил команду, отметив игру российского форварда Федора Смолова.

"Я стараюсь улучшить результаты каждого игрока. У некоторых уже отличные показатели. Все были очень хороши и сделали шаг вперед. Выделяю всех, Смолова и даже Санти", - цитирует Mundo Celeste Оскара Гарсию.

Смолов провёл на поле 64 минуты, но ничем примечательным не отметился.

Не пропустите: "Сельта" Смолова в меньшинстве одолела "Леганес" и покинула зону вылета в Примере| http://soccernews.ru
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