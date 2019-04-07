Тренер "Севильи" Капаррос признался, что страдает хроническим лейкозом

Наставник "Севильи" Хоакин Капаррос заявил, что у него диагностировано страшное заболевание - хронический лейкоз.

"У меня хронический лейкоз. Но я могу жить обычной жизнью. Я хочу наслаждаться своей профессией, я не проходил лечение. Я благодарен клубу, что мне позволяют продолжать работать", - цитирует 63-летнего специалиста Marca.

Напомним, что Капаррос возглавил "Севилью" в середине марта, сменив на этому посту Пабло Мачина. До этого он занимал должность спортивного директора клуба.

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