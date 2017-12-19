Тренер "Севильи": "Конфликт с Нзонзи? Я действую на благо команды"

Теги севильястивен нзонзиэдуардо бериццо

Тренер "Севильи": "Конфликт с Нзонзи? Я действую на благо команды"
Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо рассказал о конфликте с французским полузащитником Стивеном Нзонзи.

"Стивен является прекрасным игроком, но я действую на благо команды. Чтобы все объяснить, мне нужно выдать происходящее в раздевалке. Но я не сделаю этого, так как хочу защитить команду", – приводит слова Бериццо Diario Sport.

Ранее сам футболист говорил, что сменит клуб в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 29-летний Нзонзи провел за "Севилью" 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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