Тренер "Севильи" предостерег клубы от поспешного возобновления сезона

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Тренер "Севильи" предостерег клубы от поспешного возобновления сезона

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги заявил, что матчи чемпионата Испании нельзя возобновлять без тщательной подготовки.

"Для того, чтобы играть каждые три дня, нам нужно готовиться не менее пяти недель. Когда-то был прецендент в американском футболе в 2011 году. Тогда они три месяца не играли из-за локаута. Через месяц после возобновления сезона у них случились 12 разрывов ахилловых сухожилий", - приводит слова Лопетеги Marca.

В настоящее время чемпионат Испании приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. После 27 туров севильский клуб занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, с отставанием от лидирующей "Барселоны" на 11 очков.

Не пропустите: "Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон. | http://soccernews.ru
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