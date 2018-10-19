Тренер "Севильи": "У нас будет много возможностей, чтобы победить "Барселону"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин высказался в преддверии центрального матча девятого тура Примеры против "Барселоны".

"Многие команды приезжают сюда и выбирают атакующий стиль - в итоге они проигрывают. Другие выстраивают глухую оборону - результат тот же. Мы же будем играть по плану и надеятся, что это наш день. Думаю, лидер чемпионата определится по итогам нашего матча. Надеюсь, на первом месте останется "Севилья". Мы считаем, что у нас будет много возможностей, чтобы победить. Если будем думать иначе, то обязательно потерпим поражение" - приводит слова Мачина Marca.

Напомним, что матч "Барселона" - "Севилья" состоится в субботу, 20 октября, в 21:45 по московскому времени.

По итогам восьми туров в активе "сине-гранатовых" 15 очков, на счету "нервионцев" - 16 пунктов.

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