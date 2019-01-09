Тренер "Шахтёра" анонсировал подписание бразильского таланта

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Тренер "Шахтёра" анонсировал подписание бразильского таланта

Наставник "Шахтёра" Паулу Фонсека анонсировал скорое подписание своим клубом полузащитника "Эшторила" Маркоса Антонио Силвы.

"Шахтёр" некоторое время наблюдал за этим парнем. Политика нашего клуба - приглашать молодёжь. И этот игрок будет выступать в нашей команде" - сказал Фонсека.

Отметим, что Антонио всего 18 лет. В его активе 4 матча за основную команду "Эшторила". 

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