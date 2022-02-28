Тренер "Шахтёра" Де Дзерби покинул Украину

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Тренер "Шахтёра" Де Дзерби покинул Украину

Фото твиттер "Шахтера"

СМИ узнали о выезде наставника донецкого "Шахтёра" Роберто Де Дзерби с территории Украины.

По информации Tuttomercatoweb, итальянский специалист покинул Киев в воскресенье на поезде.

Вместе с тренером "горняков" уехали все члены его штаба.

"Шахтёр" объявил о назначении Де Дзерби в мае прошлого года. Его контракт с клубом действует до конца сезона 2022/23.

Чемпионат Украины приостановлен на неопределённый срок из-за военного положения в стране.

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