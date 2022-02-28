Тренер "Шахтёра" Де Дзерби покинул Украину
Фото твиттер "Шахтера"
СМИ узнали о выезде наставника донецкого "Шахтёра" Роберто Де Дзерби с территории Украины.
По информации Tuttomercatoweb, итальянский специалист покинул Киев в воскресенье на поезде.
Вместе с тренером "горняков" уехали все члены его штаба.
"Шахтёр" объявил о назначении Де Дзерби в мае прошлого года. Его контракт с клубом действует до конца сезона 2022/23.
Чемпионат Украины приостановлен на неопределённый срок из-за военного положения в стране.
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|Команда
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|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13