Тренер "Шахтёра" Фонсека определился со своим будущим

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Тренер "Шахтёра" Фонсека определился со своим будущим

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека определился со своим будущим, сообщают украинские СМИ.

По информации источника, "горняки" сумели убедить португальского наставника продлить контракт.

Таким образом, Фонсека, который привёл "Шахтёр" к двум подряд чемпионским титулам, продолжит тренировать команду, несмотря на интерес со стороны "Зенита", "Наполи" и английских клубов.

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