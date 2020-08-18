Тренер "Шахтёра" прокомментировал разгромное поражение от "Интера"

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Тренер "Шахтёра" прокомментировал разгромное поражение от "Интера"

Наставник "Шахтёра" Луиш Каштру подвёл итоги полуфинального матча Лиги Европы против "Интера", в котором его команда была разгромлена со счётом 0:5.

"В первом тайме "Шахтёр" смотрелся неплохо, но "Интер" смог реализовать один момент. Были шансы у Мораеса и Маркоса Антонио, но они забить не смогли. После второго гола команда, к сожалению, развалилась. До сегодняшнего дня путь команды был просто фантастическим, но в игре с "Интером" было слишком много ошибок. После 0:2 мы были уже не мы. Мы стали чемпионами Украины с отрывом в 23 очка, дошли до полуфинала Лиги Европы, словом, провели отличный сезон, но увы, запомнится именно сегодняшнее поражение. Мы проиграли отличной команде, чья победа полностью заслужена", - сказал Каштру.

Стоит отметить, что "Шахтёр" дошёл до полуфинала ЛЕ, не потерпев до этого ни одного поражения в турнире.

В матче за евротрофей "Интер" сразится с "Севильей".

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