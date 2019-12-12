Тренер "Шахтера" раскритиковал судей после вылета команды из Лиги Чемпионов

Теги шахтер донецкаталанта

Тренер "Шахтера" раскритиковал судей после вылета команды из Лиги Чемпионов
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подверг критике работу немецкого арбитра Феликса Цвайера, который обслуживал матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между донецким клубом и "Аталантой" (0:3).

"Нарушение Муриэля? Там должна была быть минимум желтая карточка. Алан Патрик получил горчичник в подобном эпизоде, но при этом находился дальше от ворот. Здесь Додо был готов выполнить навес, а его сбили.

Красная Додо — не заслуженная. Там не должно быть удаления. Люди могут подумать, что это отговорки, но нет, мы все принимаем — и вылет, и удаление. Арбитры, как и команды, переживают плохие дни", - приводят слова Каштру украинские СМИ.

В результате поражения "Шахтер" финишировал на третьем месте в группе и не сумел пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов. Украинский клуб продолжит борьбу в Лиге Европы со стадии 1/16 финала.

Не пропустите: "Аталанта" разгромила "Шахтер" в битве за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аталанта" разгромила "Шахтер" в битве за выход в плей-офф Лиги Чемпионов

"Аталанта" разгромила "Шахтер" в битве за выход в плей-офф Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов