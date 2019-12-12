Тренер "Шахтера" раскритиковал судей после вылета команды из Лиги Чемпионов



Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подверг критике работу немецкого арбитра Феликса Цвайера, который обслуживал матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между донецким клубом и "Аталантой" (0:3).

"Нарушение Муриэля? Там должна была быть минимум желтая карточка. Алан Патрик получил горчичник в подобном эпизоде, но при этом находился дальше от ворот. Здесь Додо был готов выполнить навес, а его сбили.

Красная Додо — не заслуженная. Там не должно быть удаления. Люди могут подумать, что это отговорки, но нет, мы все принимаем — и вылет, и удаление. Арбитры, как и команды, переживают плохие дни", - приводят слова Каштру украинские СМИ.

В результате поражения "Шахтер" финишировал на третьем месте в группе и не сумел пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов. Украинский клуб продолжит борьбу в Лиге Европы со стадии 1/16 финала.

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