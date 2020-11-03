Тренер "Шахтёра" рассказал об осложнениях, возникших у футболистов после коронавируса

Наставник "Шахтёра" Луиш Каштру высказался об опасности коронавируса, приведя в пример случаи с заболеванием игроков своей команды.

"К сожалению, люди не понимают всей опасности этого вируса. У 4 из 10 заражённых игроков "Шахтёра" возникли осложнения: у троих - с лёгкими, ещё у одного - с сердцем. Только тогда я понял, что происходит, это заставило меня осознать опасность происходящего. Но не все вокруг понимают степень риска - я вижу заполненные автобусы, людей на улице без масок и какие-то шоу с публикой. Увы, мир странный", - приводит слова Каштру A Bola.

Сегодня "Шахтёр" примет менхенгладбахскую "Боруссию" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Несмотря на разрешение УЕФА пускать зрителей на стадион в ограниченном количестве, в Украине решили пока играть при пустых трибунах из-за пандемии.

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