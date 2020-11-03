Тренер "Шахтёра" рассказал об осложнениях, возникших у футболистов после коронавируса
Наставник "Шахтёра" Луиш Каштру высказался об опасности коронавируса, приведя в пример случаи с заболеванием игроков своей команды.
"К сожалению, люди не понимают всей опасности этого вируса. У 4 из 10 заражённых игроков "Шахтёра" возникли осложнения: у троих - с лёгкими, ещё у одного - с сердцем. Только тогда я понял, что происходит, это заставило меня осознать опасность происходящего. Но не все вокруг понимают степень риска - я вижу заполненные автобусы, людей на улице без масок и какие-то шоу с публикой. Увы, мир странный", - приводит слова Каштру A Bola.
Сегодня "Шахтёр" примет менхенгладбахскую "Боруссию" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Несмотря на разрешение УЕФА пускать зрителей на стадион в ограниченном количестве, в Украине решили пока играть при пустых трибунах из-за пандемии.
Не пропустите: Гладбахская "Боруссия" допустила грубую ошибку перед матчем с "Шахтером" (фото). | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с размером предложения по Эрику Гарсии
-
Личный врач рассказал о состоянии здоровья Марадоны
-
"Челси" вышел из гонки за Дибалой
-
Кейн вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ
-
Хоакин: "Не нанял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала"
-
Гиггза арестовали по подозрению в нападении на свою девушку
-
Чех - о включении в заявку "Челси": "На 100% готов помочь команде, если будет необходимо"
-
Тренер "Шахтёра" рассказал об осложнениях, возникших у футболистов после коронавируса
-
Марадону госпитализировали в Аргентине
-
Кучаев прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России
-
Почеттино готов вернуться к тренерской работе
-
"Барселоне" нужно сэкономить 300 миллионов евро, чтобы избежать финансового кризиса
-
Главные новости дня: 2 ноября
-
"Вильярреал" на своем поле обыграл "Вальядолид" в матче Ла Лиги
-
Чемпионат Англии: результаты матчей 7-го тура
-
Дубль Тилеманса помог "Лестеру" обыграть "Лидс" в АПЛ
-
Чемпионат Италии: результаты матчей 6-го тура
-
"Верона" обыграла "Беневенто" и догнала "Наполи" и "Интер"
-
Чемпионат Германии: результаты матчей 6-го тура
-
"Унион" в гостях обыграл "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13