Тренер "Шахтера" Срна завершил стажировку в "Манчестер Сити"

"Шахтер" отправлял своего тренера Дарио Срну на стажировку в "Манчестер Сити".

"Друзья, благодарен вам за гостеприимство. Я провел с вами незабываемое время. Это был прекрасный опыт, учиться у лучшего в мире тренера и его фантастической команды. Удачи, "Манчестер Сити", - написал Срна в своем инстаграме.

Напомним, что 37-летний хорват выступал за "горняков" с 2003 по 2018 год, а теперь входит в тренерский штаб клуба.

После 18 туров "Шахтер" лидирует в УПЛ, опережая "Динамо" на 14 очков.

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