Тренер "Шахтера" высказался о своем будущем после поражения от киевского "Динамо"

Теги шахтер донецклуиш каштру

Тренер "Шахтера" высказался о своем будущем после поражения от киевского "Динамо"

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением о своей возможной отставке после поражения своей команды в матче 22-го тура чемпионата Украины с киевским "Динамо" (0:1).

"Я готов ко всему. Моя жизнь всегда строилась на работе. Я всегда жил своей работой: в 17 лет ушел из дома и никогда уже не возвращался. Тот, кто работает, как проработал я, всю жизнь, тот не боится ничего", - приводит слова Каштру официальный сайт "Шахтера".

За четыре тура до завершения сезона "Динамо" опережает "Шахтер" на 10 очков и практически гарантировало себе чемпионский титул.

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