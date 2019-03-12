Тренер "Шальке" поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

Наставник "Шальке" Доменико Тедеско высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Разумеется, мы абсолютные аутсайдеры, но у нас всё ещё есть небольшой шанс. Нужно, чтобы нам выпал особенный день. Но мы в любом случае достойны играть в 1/8 финала Лиги Чемпионов", - цитирует Тедеско официальный сайт УЕФА.

Матч "Манчестер Сити" - "Шальке" состоится сегодня, 12 марта, в 23:00 по московскому времени. Первая игра между этими командами завершилась волевой победой "горожан" со счётом 3:2.

Стоит отметить, что "кобальтовые" не выигрывали с 6 февраля. После этого команда один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

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