Тренер "Шерифа" высказался о гипотетическом назначении в "Барселону"

Фото: инстаграм "Шерифа"/Автор неизвестен

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб высказал мнение о гипотетическом приглашении в "Барселону".

"Барселона"? Все это шутки, мемы. Я к этому отношусь с улыбкой, не более того. Шутки — это нормальное явление. Я в это не верю, если честно. Пока что у меня контракт здесь аж до лета, поэтому даже не задумываюсь об этом, честно. Во-первых, непорядочно будет с моей стороны по отношению к президенту за спиной о чем-то говорить", - сказал Вернидуб в интервью каналу "Первый Приднестровский".

Напомним, что "Шериф" блестяще стартовал в Лиге чемпионов. Тираспольский клуб выиграл два стартовых матча, одержав победы над "Шахтером" (2:0) и "Реалом" (2:1).

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