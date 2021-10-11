Тренер "Шерифа" высказался о гипотетическом назначении в "Барселону"

1 Теги барселонашерифюрий вернидуб

Тренер "Шерифа" высказался о гипотетическом назначении в "Барселону"

Фото: инстаграм "Шерифа"/Автор неизвестен 

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб высказал мнение о гипотетическом приглашении в "Барселону".

"Барселона"? Все это шутки, мемы. Я к этому отношусь с улыбкой, не более того. Шутки — это нормальное явление. Я в это не верю, если честно. Пока что у меня контракт здесь аж до лета, поэтому даже не задумываюсь об этом, честно. Во-первых, непорядочно будет с моей стороны по отношению к президенту за спиной о чем-то говорить", - сказал Вернидуб в интервью каналу "Первый Приднестровский".  

Напомним, что "Шериф" блестяще стартовал в Лиге чемпионов. Тираспольский клуб выиграл два стартовых матча, одержав победы над "Шахтером" (2:0) и "Реалом" (2:1).

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Конечно.Барса - это всего лишь одна большая шутка , один большой мем.К тому же , клубу сейчас не нужен тренер , обыгрывающий Реал и находящийся на первом месте в группе ЛЧ.Им необходим унылая марионетка, чтобы была возможность проворачивать тёмные делишки.И мы знаем , что долю с этого имеет и сбежавший в Париж ̶К̶е̶р̶е̶н̶с̶к̶и̶й̶ Месси.Мда...Visca El Barca!

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