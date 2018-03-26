Тренер Швеции прокомментировал высказывания Ибрагимовича о возможном возвращении в сборную

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон высказался о возможном возвращении Златана Ибрагимовича в команду.

"Златан в 2016 году принял решение завершить международную карьеру. Я уважаю его выбор. Звать в национальную команду я его не собираюсь. Если он хочет вернуться, он знает мой номер телефона" - приводит слова Андерссона Tuttomercatoweb.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 года. За это время он провел 116 матчей и забил 62 гола.

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