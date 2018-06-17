Тренер швейцарцев гордится ничьей с Бразилией

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Тренер швейцарцев гордится ничьей с Бразилией
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал ничью с Бразилией (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата Мира–2018.

"Горжусь своей командой. У Бразилии было больше хороших шансов, но мы не прекращали прессинговать, отвечать хорошими атаками. Наши игроки – молодцы, думаю, что это сильное начало турнира для нас. Думаю, были спорные моменты, но в нашем голе было нормальное единоборство – не вижу никакого нарушения. 

Мы хорошо начали матч, но потом сбавили в качестве передач, бразильцы не позволяли нам атаковать. Если вы играете против такого соперника, нужно показывать высочайший уровень – мы его не показывали и испытывали сложности на протяжении 15-20 минут. В перерыве советовал игрокам сфокусироваться на результате, играть высоко, ближе к чужой штрафной. Мы здорово сработали. Может, наши игроки слишком серьёзно относятся к такой игре, но это говорит о многом. Наша команда проиграла лишь один матч из последних 22, держаться на таком высоком уровне против Испании и Бразилии совсем нелегко", - приводят слова Петковича российские СМИ.

Не пропустите: Вечер сенсаций продолжается: Бразилия сыграла вничью со Швейцарией. | http://soccernews.ru

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