Тренер "СКА-Хабаровск": "Это был высосанный штрафной!"



Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов остался недоволен судейством Кирилла Левникова, который назначил штрафной в пользу соперников на 90-й минуте матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1)

"Не додержали. Моментов, конечно, было много. Главное, что не сумели организовать в ответ, то, что хотели. Это больше всего расстроило. Оборона обороной, а выходы в ответные действия планировались с более точными передачами, лучшего уровня. Исполнение, конечно, бывает и такое.

Честно говоря, не хочется говорить плохое слово - высосанный штрафной! На последних минутах это немаловажный фактор - любой стандарт превращается в опасность. А когда есть такой исполнитель, тем более... Надо посмотреть, чтобы не голословить. На мой взгляд, этот штрафной был придуман", - заявил Билялетдинов.

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