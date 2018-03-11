Тренер "СКА-Хабаровск": "Это был высосанный штрафной!"

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Тренер "СКА-Хабаровск": "Это был высосанный штрафной!"
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов остался недоволен судейством Кирилла Левникова, который назначил штрафной в пользу соперников на 90-й минуте матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1)

"Не додержали. Моментов, конечно, было много. Главное, что не сумели организовать в ответ, то, что хотели. Это больше всего расстроило. Оборона обороной, а выходы в ответные действия планировались с более точными передачами, лучшего уровня. Исполнение, конечно, бывает и такое.

Честно говоря, не хочется говорить плохое слово - высосанный штрафной! На последних минутах это немаловажный фактор - любой стандарт превращается в опасность. А когда есть такой исполнитель, тем более... Надо посмотреть, чтобы не голословить. На мой взгляд, этот штрафной был придуман", - заявил Билялетдинов.

Не пропустите: Сенсация была близка: "Спартак" на последней минуте вырвал победу в матче со "СКА-Хабаровском". | http://soccernews.ru

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