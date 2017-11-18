Тренер "СКА-Хабаровск": "К сожалению, нам трудно даются голы, а пропускаем мы их очень легко"

Наставник "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский высказался о матче с ЦСКА (2:4).

"Матч получился зрелищным. К сожалению, нам трудно даются голы, а пропускаем мы их очень легко. В первой лиге ошибки ещё прощают, а в РФПЛ нет. Мы можем играть в более прагматичный футбол. Уже играли на ноль, но нас критиковали, что мало моментов. Сейчас моменты есть, голы есть, а побед нет. Сильно ли переживаю? Сильно. Надо не допускать таких нелепых ошибок, какие мы допускали сегодня" - приводят слова Поддубского российские СМИ.

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