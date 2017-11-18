Тренер "СКА-Хабаровск": "К сожалению, нам трудно даются голы, а пропускаем мы их очень легко"

Теги ска хабаровскцска москваалексей поддубский

Тренер "СКА-Хабаровск": "К сожалению, нам трудно даются голы, а пропускаем мы их очень легко"

Наставник "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский высказался о матче с ЦСКА (2:4).

"Матч получился зрелищным. К сожалению, нам трудно даются голы, а пропускаем мы их очень легко. В первой лиге ошибки ещё прощают, а в РФПЛ нет. Мы можем играть в более прагматичный футбол. Уже играли на ноль, но нас критиковали, что мало моментов. Сейчас моменты есть, голы есть, а побед нет. Сильно ли переживаю? Сильно. Надо не допускать таких нелепых ошибок, какие мы допускали сегодня" - приводят слова Поддубского российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов