Тренер "Славии" отказал "Локомотиву"

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Тренер "Славии" отказал "Локомотиву"

Наставник пражской "Славии" Индржих Трпишовски отклонил предложение "Локомотива" возглавить команду.

По информации iDNES.cz, представители "железнодорожников" провели переговоры с 43-летним специалистом, однако не сумели убедить его сменить клуб.

Трпишовски тренирует "Славию" с 2017 года и за этот период выиграл чемпионат Чехии и два Кубка страны.

"Локомотив" сейчас возглавляет 72-летний Юрий Сёмин. Его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона.

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