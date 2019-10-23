Тренер "Славии": "Сам заберу футболку Месси, чтобы игроки не спорили"

Наставник пражской "Славии" Индржих Трпишовски рассказал, кому достанется футболка капитана "Барселоны" Лионеля Месси после очного матча команд в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Я сам заберу футболку Месси, чтобы игроки не спорили друг с другом", - цитирует Трпишовски Mundo Deportivo.

Напомним, что матч "Славия" - "Барселона" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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