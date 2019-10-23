Тренер "Славии": "Сам заберу футболку Месси, чтобы игроки не спорили"
Наставник пражской "Славии" Индржих Трпишовски рассказал, кому достанется футболка капитана "Барселоны" Лионеля Месси после очного матча команд в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Я сам заберу футболку Месси, чтобы игроки не спорили друг с другом", - цитирует Трпишовски Mundo Deportivo.
Напомним, что матч "Славия" - "Барселона" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
Не пропустите: Месси признан лучшим игроком XXI века по версии The Independent. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Утверждена дата проведения матча "Барселона" - "Реал"
-
Спортивный директор "Ювентуса": "Роналду - лучший игрок в мире и, возможно, в истории"
-
Мбаппе установил рекорд еврокубковых турниров
-
Защитник "Локомотива": "Показали, что "Ювентус" можно обыгрывать"
-
Моуриньо может возглавить дортмундскую "Боруссию"
-
"Милан" готовит предложение по Влашичу
-
Тренер "Славии": "Сам заберу футболку Месси, чтобы игроки не спорили"
-
Мората стал автором уникального достижения
-
"Манчестер Сити" теряет Родри
-
Сарри прокомментировал победу над "Локомотивом"
-
Ещё один защитник "Баварии" получил серьёзную травму
-
Коноплянка раскритиковал судейство в матче с загребским "Динамо"
-
Неймар пропустил ровно половину матчей ПСЖ с момента перехода
-
Мбаппе стал четвёртым игроком, оформившим хет-трик в матче Лиги Чемпионов после выхода на замену
-
Нойер повторил рекорд Кана
-
Опубликовано фото футболки сборной России на Евро-2020
-
Левандовски вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
-
Зидан прокомментировал минимальную победу над "Галатасараем"
-
"Ривер Плейт" стал финалистом Кубка Либертадорес, выбив из турнира "Бока Хуниорс"
-
Главные новости дня: 22 октября
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4