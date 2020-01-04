Тренер "Славии" заинтересован в работе в "Локомотиве"
Наставник пражской "Славии" Йиндрших Трпишовски может сменить Юрия Семина в "Локомотиве".
Как сообщил журналист Сергей Егоров, чешский специалист всерьез заинтересовался в переезде в Россию.
Отмечается, что в случае перехода в "Локомотив", Трпишовского ждет значительное увеличение зарплаты. В "Славии" он получает до 0,5 миллиона евро за сезон.
Трпишовски возглавляет "Славию" с 2017 года. Под его руководством клуб завоевал 4 трофея и доходил до 1/4 финала Лиги Европы.
Читайте также: Стала известна главная трансферная цель "Локомотива" на январь. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" и "Лестер" одержали победы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч
-
Погба перенес операцию на ноге
-
"Реал" добыл выездную победу над "Хетафе" и выбился в лидеры Примеры
-
"Монако" на последних минутах вырвал победу над "Реймсом" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции
-
Защитник "Барселоны" дал согласие на переход в "Милан"
Лента новостей
-
"Барселона" потеряла очки в матче с "Эспаньолом", но вернула себе первое место Примеры
-
"Лион" разгромил "Бур-ан-Бресс", "Сен-Приве Сен-Иларий" выбил "Тулузу" из Кубка Франции
-
"Реал" согласовал трансфер хавбека "Фламенго"
-
1
"Манчестер Юнайтед" впервые с 2015 года не нанес ни одного удара в створ в матче АПЛ или Кубка Англии
-
"Хетафе" интересуется хавбеком "Реала"
-
"Тоттенхэм" определил кандидатов на замену травмированному Кейну
-
Тренер "Славии" заинтересован в работе в "Локомотиве"
-
Игрок "Барселоны", находящийся в аренде в "Хетафе", во время матча оскорбил защитника "Реала" Милитао
-
1
Кокорин и Малком приступили к тренировкам в Дубае
-
"Атлетико" обыграл "Леванте" и вышел на третье место в Примере
-
1
"Манчестер Сити" и "Лестер" одержали победы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч
-
"Атлетико" отправил представителей на переговоры по Кавани
-
"Ним" в серии пенальти одолел "Тур" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции
-
"Бавария" контактировала с Тухелем
-
Зидан прокомментировал победу над "Хетафе"
-
1
Зинченко прервал 360-дневную безголевую серию в "Манчестер Сити"
-
5
Линекер сравнил влияние Фергюсона и Гвардиолы на АПЛ
-
Четыре топ-клуба поборются за хавбека "Брешии"
-
"Реал" повторил беспроигрышную серию 2017 года
-
Погба перенес операцию на ноге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15