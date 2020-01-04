Тренер "Славии" заинтересован в работе в "Локомотиве"

Наставник пражской "Славии" Йиндрших Трпишовски может сменить Юрия Семина в "Локомотиве".

Как сообщил журналист Сергей Егоров, чешский специалист всерьез заинтересовался в переезде в Россию.

Отмечается, что в случае перехода в "Локомотив", Трпишовского ждет значительное увеличение зарплаты. В "Славии" он получает до 0,5 миллиона евро за сезон.

Трпишовски возглавляет "Славию" с 2017 года. Под его руководством клуб завоевал 4 трофея и доходил до 1/4 финала Лиги Европы.

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