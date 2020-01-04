Тренер "Славии" заинтересован в работе в "Локомотиве"

Теги локомотив москваславия прагаюрий семин

Тренер "Славии" заинтересован в работе в "Локомотиве"

Наставник пражской "Славии" Йиндрших Трпишовски может сменить Юрия Семина в "Локомотиве".

Как сообщил журналист Сергей Егоров, чешский специалист всерьез заинтересовался в переезде в Россию.

Отмечается, что в случае перехода в "Локомотив", Трпишовского ждет значительное увеличение зарплаты. В "Славии" он получает до 0,5 миллиона евро за сезон.

Трпишовски возглавляет "Славию" с 2017 года. Под его руководством клуб завоевал 4 трофея и доходил до 1/4 финала Лиги Европы.

Читайте также: Стала известна главная трансферная цель "Локомотива" на январь. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" потеряла очки в матче с "Эспаньолом", но вернула себе первое место Примеры

"Барселона" потеряла очки в матче с "Эспаньолом", но вернула себе первое место Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов