Тренер Словакии высказался о потерях сборной России
Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился мнением о потерях сборной России перед очным матчем в рамках отбора к ЧМ-2022.
– Сборной России не помогут Дзюба и Головин
– У сборной России есть достаточно широкий подбор футболистов, чтобы заменить этих игроков. Знаю о проблемах вашей сборной с фланговыми защитниками, но у нас тоже выпал важный фланговый игрок – Роберт Мак. Будем стараться справиться с этой ситуацией.
– Станет ли отсутствие Дзюбы и Головина преимуществом сборной Словакии?
– Против нас играет то, что у России положение в таблице лучше. Нам надо выигрывать, чтобы сохранить шансы на ЧМ. Можно говорить что угодно о ключевых игроках, но Хорватия к нам не так давно приехала без Модрича и победила, - сказал Таркович.
Игра между сборными России и Словакии состоится 8 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 (мск).
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