Тренер "Сочи" анонсировал трансфер защитника "Зенита" Прохина

Наставник "Сочи" Владимир Федотов подтвердил, что центральный защитник "Зенита" Данила Прохин продолжит карьеру в его команде.

"Он к нам присоединится после матча с "Краснодаром", - сказал тренер "барсов".

19-летний футболист был на просмотре в "Сочи". Ожидается, что клуб возьмёт его в аренду.

В текущем сезоне Прохин сыграл за "Зенит" 7 матчей. Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.

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