Тренер "Сочи" Бородин рассказал о конфликте с Тедеско

Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин поделился подробностями перепалки с наставником "Спартака" Доменико Тедеско.

Напомним, что конфликт между специалистами произошёл в декабре 2020 года во время очного матча двух команд.

"Тедеско вёл себя достаточно агрессивно. Мы знаем, что это его манера поведения так себя вести по отношению к судьям, к своим футболистам, болельщикам. И тут вопросов нет. Но, когда ты обращаешься к тренерскому штабу соперника, провоцируя его своими действиями, это недопустимо. Но нашёлся человек, который поставил его на место. Сначала я сказал ему: "Успокойся", но он продолжил. И тогда прозвучала эта фраза про Колизей ["Это наша земля и наш колизей, хоть вы и "Спартак"].

Но я обратил внимание на них ещё до этого матча. Мы играли в первом туре со "Спартаком", счёт был 2:2. И за Тедеско всё время ходил какой-то человек и постоянно орал на судью. Я думаю: "А кто это такой?". Специально зашёл на сайт и увидел, что это переводчик. То есть, понимаете, у "Спартака" даже переводчик орёт на судью. Это неприемлемое поведение. И вот в Сочи этот переводчик не приехал. Я же хотел с ним поговорить, но так сложилось, что главный тренер взял на себя удар.

Фраза про Колизей была сказана во время первого тайма. Эмоции перехлёстывали - сами знаете, как это бывает. У меня "Спартак" ассоциируется с Колизеем. В тот момент эта ассоциация родилась, и я её высказал. Почему в перерыве пошёл к Тедеско? Я просто шёл в раздевалку, а Тедеско двинулся ко мне и начал высказывать претензии по-русски. Я приобнял его даже, сказал: "Это просто эмоции". А он отвечает: "Ты - расист, и я скажу об этом на пресс-конференции". Я отвечаю: "Можешь сказать всё, что угодно, если думаешь, что я расист". Но потом выяснилось, что я ксенофоб, как объяснили органы, разбиравшие ситуацию. Хотя тут ситуация не совсем понятная", - сказал Бородин.

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